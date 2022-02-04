Путин и Си Цзиньпин обсудили взаимное признание вакцин

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили вопрос о взаимном признании вакцин, работа продолжается, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Безусловно, эта тема затрагивалась, работа в этом направлении ведется", - сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем, он не конкретизировал, как скоро такое взаимное признание может произойти.