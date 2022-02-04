Песков: Пока непонятно, когда Путин сможет поехать в Турцию

Сроков визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока нет, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На вопрос, понятно ли, когда Путин может поехать в Турцию, Песков сказал: "Нет, непонятно".

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