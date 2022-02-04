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Регион 04.02.2022 14:33

В Кремле не отвергают возможности встречи Путина и Зеленского в Турции, но прикладного разговора на этот счет нет

Москва не отвергает никаких переговорные форматы, в том числе встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции, однако никаких договоренностей на этот счет нет, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается инициативы организации на турецкой земле встречи Путина и Зеленского - здесь пока понимания нет, поэтому и прикладного разговора на этот счет тоже нет", - сказал Песков.

"Никто не отвергает этого. Президент (России) говорит, что он готов встречаться ради дела с кем угодно, но для этого нужно понимание, что будет на выходе и что будет обсуждаться. Такого понимания пока нет", - подчеркнул Песков.

Говоря о возможном предстоящем визите Путина в Турцию, Песков сказал, что речь идет, прежде всего, о двустороннем формате. "Речь идет, прежде всего, о двустороннем формате, о котором уже давно говорят наши президенты. Это проведение Высшего совета, межправкомиссии и так далее", - сказал пресс-секретарь президента.

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