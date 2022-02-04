В Белоруссии обновлен максимум количества заболевших COVID-19 за сутки

В Белоруссии зафиксировано максимальное число заболевших коронавирусом. За минувшие сутки Минздрав республики насчитал 7 тыс. 350 новых пациентов с COVID-19.

"За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 7 тыс. 350 пациентов с COVID-19, выписаны - 1 тыс. 114 пациентов", - говорится в сообщении ведомства.

Днем ранее Минздрав страны зафиксировал 4 тыс. 990 человек с положительным тестом на коронавирус.

Всего, с начала пандемии, в Белоруссии были зарегистрированы - 760 тыс. 845 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 749 тыс. 595 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6 тыс. 116 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в Минздраве Белоруссии. За сутки скончались 17 человек.