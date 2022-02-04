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Регион 04.02.2022 16:34

Эрдоган назвал недостаточным участие США и Европы в деэскалации напряженности между РФ и Украиной

Президент Турции Реджеп Эрдоган подверг критике лидеров стран Запада за недостаточный, по его мнению, вклад в деэскалацию ситуации на границе Украины и России, сообщило в пятницу агентство "Анадолу".

" К сожалению, Запад до сих пор не внес вклад в снижение эскалации между Киевом и Москвой", - заявил Эрдоган, упрекнув Запад в том, что он "лишь вставляет палки в колеса (процесса урегулирования - ИФ)".

"Лидерство Европы в устранении кризиса между Украиной и РФ вызывает большие сомнения. Президент США также пока не продемонстрировал позитивного подхода к этому вопросу", - добавил президент Турции.

Он в очередной раз выразил готовность Турции организовать встречу президентов России и Украины, указав, что договоренность с Владмимиром Зеленским по этому вопросу у него уже есть.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, РОССИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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