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Здравоохранение 04.02.2022 19:28

Еврокомиссия предложила продлить действие ковид-сертификатов в ЕС до 2023 года

Еврокомиссия предложила продлить действие системы ковид-сертификатов в ЕС на год, до 30 июня 2023 года, это позволит путешественникам продолжить использовать документ для поездок по странам-членам Евросоюза.

"Вирус COVID-19 продолжает распространяться по Европе, и на данном этапе невозможно спрогнозировать число случаев заражения во второй половине 2022 года или появление новых штаммов. Поэтому цифровой сертификат предлагается продлить до 30 июня до 2023 года. Предложение о пролонгации ковид-сертификатов гарантирует, что путешественники смогут его использовать во время поездок по странам ЕС, которые поддерживают определенные меры общественного здравоохранения", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Как отметили в Еврокомиссии, в дополнение к продлению регламента предлагается официально признать наравне с ПЦР-тестами и антиген-тесты. Эта мера направлена на расширение ассортимента тестов, поскольку в настоящее время они пользуются повышенным спросом.

Кроме того, необходимо обеспечить, чтобы синхронизацию данных о прививках для европейских сертификатов о вакцинации. В Еврокомиссии пояснили, что от граждан нередко поступают жалобы, связанные с указанием в ковид-сертификатах неверного числа доз при их получении в разных государствах-членах ЕС.

"Также важно предусмотреть возможность выдачи сертификатов лицам, участвующим в клинических испытаниях вакцин против COVID-19. Цифровой сертификат ЕС о COVID, выданный участникам испытаний, затем может быть принят другими государствами-членами", - уточнили в ведомстве.

Чтобы гарантировать продление регламента, Европарламенту и Евросовету необходимо принять решение до 30 июня текущего года.

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