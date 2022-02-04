Еврокомиссия предложила продлить действие ковид-сертификатов в ЕС до 2023 года

Еврокомиссия предложила продлить действие системы ковид-сертификатов в ЕС на год, до 30 июня 2023 года, это позволит путешественникам продолжить использовать документ для поездок по странам-членам Евросоюза.
"Вирус COVID-19 продолжает распространяться по Европе, и на данном этапе невозможно спрогнозировать число случаев заражения во второй половине 2022 года или появление новых штаммов. Поэтому цифровой сертификат предлагается продлить до 30 июня до 2023 года. Предложение о пролонгации ковид-сертификатов гарантирует, что путешественники смогут его использовать во время поездок по странам ЕС, которые поддерживают определенные меры общественного здравоохранения", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Как отметили в Еврокомиссии, в дополнение к продлению регламента предлагается официально признать наравне с ПЦР-тестами и антиген-тесты. Эта мера направлена на расширение ассортимента тестов, поскольку в настоящее время они пользуются повышенным спросом.
Кроме того, необходимо обеспечить, чтобы синхронизацию данных о прививках для европейских сертификатов о вакцинации. В Еврокомиссии пояснили, что от граждан нередко поступают жалобы, связанные с указанием в ковид-сертификатах неверного числа доз при их получении в разных государствах-членах ЕС.
"Также важно предусмотреть возможность выдачи сертификатов лицам, участвующим в клинических испытаниях вакцин против COVID-19. Цифровой сертификат ЕС о COVID, выданный участникам испытаний, затем может быть принят другими государствами-членами", - уточнили в ведомстве.
Чтобы гарантировать продление регламента, Европарламенту и Евросовету необходимо принять решение до 30 июня текущего года.
ЮНЕСКО отправит миссию в Азербайджан и в Армению
Макрон организовал встречу с Алиевым, Пашиняном и Мишелем
ЕС готов оказать поддержку Азербайджану и Армении в делимитации границы - Вархели
Украина в 2021г вывела из режима таможенного склада в ПХГ 7,5 млрд куб. м газа, треть ушла в Европу
Сумма сделки по поставке Роснефтью CNPC 100 млн т нефти в течение 10 лет составляет $80 млрд
Luminor предоставит теплосетям Вильнюса кредит на 15 млн евро на покупку газа
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Варшава на следующей неделе отправит на Украину первый груз военного назначения
В Белоруссии обновлен максимум количества заболевших COVID-19 за сутки
Эрдоган назвал недостаточным участие США и Европы в деэскалации напряженности между РФ и Украиной
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
ВТБ (Азербайджан) расширяет линейку вкладов
В Бакинской высшей школе нефти прошли тренинги по возобновляемым источникам энергии
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров