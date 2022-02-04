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Финансы 04.02.2022 15:21

Генсек НАТО Столтенберг станет новым главой ЦБ Норвегии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначен новым главой ЦБ Норвегии (Norges Bank) на шесть лет, говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства страны.

Он будет возглавлять НАТО до окончания срока действия контракта 30 сентября этого года. При этом нынешний глава Банка Норвегии Ойстейн Олсен покинет пост 1 марта.

Замглавы ЦБ Ида Вольден Бахе, которая также рассматривалась в качестве претендента на должность нового руководителя банка, будет исполнять обязанности временного управляющего в марте-сентябре.

Столтенберг окончил экономический факультет Университета Осло в 1987 году. С 2014 года он является генсеком НАТО. До этого у него была долгая карьера в норвежской политике, в том числе в качестве партийного лидера Лейбористской партии, премьер-министра, министра финансов и министра бизнеса и энергетики.

Точная дата прихода Столтенберга в Банк Норвегии будет определена при подписании трудового договора в ближайшее время. Предполагается, что это произойдет около 1 декабря.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, НАТО, ЦБ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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