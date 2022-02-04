Генсек НАТО Столтенберг станет новым главой ЦБ Норвегии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначен новым главой ЦБ Норвегии (Norges Bank) на шесть лет, говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства страны.

Он будет возглавлять НАТО до окончания срока действия контракта 30 сентября этого года. При этом нынешний глава Банка Норвегии Ойстейн Олсен покинет пост 1 марта.

Замглавы ЦБ Ида Вольден Бахе, которая также рассматривалась в качестве претендента на должность нового руководителя банка, будет исполнять обязанности временного управляющего в марте-сентябре.

Столтенберг окончил экономический факультет Университета Осло в 1987 году. С 2014 года он является генсеком НАТО. До этого у него была долгая карьера в норвежской политике, в том числе в качестве партийного лидера Лейбористской партии, премьер-министра, министра финансов и министра бизнеса и энергетики.

Точная дата прихода Столтенберга в Банк Норвегии будет определена при подписании трудового договора в ближайшее время. Предполагается, что это произойдет около 1 декабря.