Генсек НАТО Столтенберг станет новым главой ЦБ Норвегии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначен новым главой ЦБ Норвегии (Norges Bank) на шесть лет, говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства страны.
Он будет возглавлять НАТО до окончания срока действия контракта 30 сентября этого года. При этом нынешний глава Банка Норвегии Ойстейн Олсен покинет пост 1 марта.
Замглавы ЦБ Ида Вольден Бахе, которая также рассматривалась в качестве претендента на должность нового руководителя банка, будет исполнять обязанности временного управляющего в марте-сентябре.
Столтенберг окончил экономический факультет Университета Осло в 1987 году. С 2014 года он является генсеком НАТО. До этого у него была долгая карьера в норвежской политике, в том числе в качестве партийного лидера Лейбористской партии, премьер-министра, министра финансов и министра бизнеса и энергетики.
Точная дата прихода Столтенберга в Банк Норвегии будет определена при подписании трудового договора в ближайшее время. Предполагается, что это произойдет около 1 декабря.
Киев рассчитывает на плодотворную работу с Баку в рамках реализации проекта «Транспортный коридор ГУАМ» - Шмыгаль
ЮГК играет важную роль в диверсификации поставок энергоносителей в ЕС - ЕК
Премьеры Азербайджана и Украины обсудили вопросы расширения сотрудничества
В Азербайджане новый антирекорд заражений COVID-19 за сутки
Состояние Марка Цукерберга рухнуло почти на $30 млрд за один день, хуже было только у Маска
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 388 млн - университет Хопкинса
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
В Белоруссии обновлен максимум количества заболевших COVID-19 за сутки
Эрдоган назвал недостаточным участие США и Европы в деэскалации напряженности между РФ и Украиной
В Испании на следующей неделе отменят обязательное ношение масок на улице
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
ВТБ (Азербайджан) расширяет линейку вкладов
В Бакинской высшей школе нефти прошли тренинги по возобновляемым источникам энергии
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров