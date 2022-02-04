Цены на нефть обновили семилетние рекорды, Brent - выше $92 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в пятницу днем и в ходе торгов обновили семилетние максимумы после того, как стоимость Brent и WTI поднялась выше $92 за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:40 в пятницу составляет $92,8 за баррель, что на $1,69 (1,85%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $92,01 за баррель, что на $1,29 (1,9%) выше итогового значения сессии в четверг.