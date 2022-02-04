Сербия рассчитывает в 2023г получать газ из Азербайджана по ЮГК

Сербия рассчитывает в 2023 году получать азербайджанский газ, транспортируемый по Южному газовому коридору (ЮГК), сообщил глава Минэнерго Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
Данный вопрос обсуждался на встрече Шахбазова с помощником министра горного дела и энергетики Сербией Рашей Койчич.
«Сербия надеется, что ввод в строй интерконнектора Болгария-Сербия в 2023 году позволит интегрировать в ЮГК»,- написал Шахбазов в своем микроблоге в Twitter.
Проект газопровода Болгария – Сербия (Bulgaria-Serbia Interconnector Gas Pipeline, IBS) поддерживается ЕС как Проект общих интересов (PCI). Протяженность - 170 км, в т. ч. сербский участок - 108 км, 62 км - в Болгарии.
По IBS в Сербию через Болгарию будет поставляться: газ из Южного газового коридора (ЮГК), по которому газ из Азербайджана поступает в Европу; также после регазификации - сжиженный природный газ (СПГ) с СПГ - терминала Александруполис в Греции.
Пропускная мощность - более 1,8 млрд кубометров в год с возможностью расширения до 4 млрд кубометров, с возможностью реверса.
Декларацию о строительстве газопровода IBS Болгария и Сербия подписали в мае 2018 года во время саммита ЕС - Западные Балканы.
На тот момент планировалось, что новый газопровод будет введен в эксплуатацию не позднее мая 2022 года. В январе 2021 года министр энергетики Сербии Зоран Михайлович заявила, что строительство сербского участка планируется начать летом 2021 г., а завершить - к началу 2023 г.
Стоимость проекта для Сербии обойдется в 89 млн евро, из который 49,6 млн евро являются дотацией ЕС.
Азербайджан 31 декабря 2020 года начал поставки газа в Европу по газопроводу TAP.
За первый год объем поставок составил 8,1 млрд кубометров. На 2022 год объем поставок газа по TAP в Европу прогнозируется на уровне 10 млрд кубометров. Азербайджан заявлял о готовности увеличить поставки газа в Европу при наличии спроса и контрактов.
Н.Аббасова
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