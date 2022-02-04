В Азербайджане новый антирекорд заражений COVID-19 за сутки

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 7 050 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 683 тыс. 476, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Это антирекорд по суточному числу заражений с начала пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 2 февраля 2022 года – 6620 случаев.
Накануне сообщалось о рекордных с начала пандемии 6 113 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 26 человек (накануне - 18). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 823 человек.
От COVID-19 вылечились 637 тыс. 429 человека (+ 3 435 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 37 тыс. 224 человека.
За сутки медики провели 19 481 тестов на коронавирус против 17 272 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 227 тыс. 883 тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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