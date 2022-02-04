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Внешняя политика 04.02.2022 17:01

Киев рассчитывает на плодотворную работу с Баку в рамках реализации проекта «Транспортный коридор ГУАМ» - Шмыгаль

Украина предлагает провести до конца 2022 года в Киеве саммит ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие, в которую входят Грузия, Украина, Молдавия и Азербайджан - ИФ), предварительное заседание на уровне премьеров - в Баку, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Президенты Украины и Азербайджана обсуждали возможность проведения следующего заседания ГУАМ на уровне глав государств в Киеве в конце этого года. Со своей стороны, предлагаю провести подготовительное заседание ГУАМ в Баку на уровне премьер-министров», - сказал Шмыгаль в пятницу в ходе телефонного разговора с премьером Азербайджана Али Асадовым.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу премьера Украины, Шмыгаль подчеркнул, что Киев рассматривает ГУАМ, как одну из важных площадок сотрудничества с Азербайджаном. «Наши страны могут проявить лидерский потенциал. Рассчитываем на плодотворную работу, в частности в контексте реализации проекта «Транспортный коридор ГУАМ». Мы могли бы развить проект с точки зрения доставки и транзита грузов по маршруту "Европа - Кавказ - Азия" как железнодорожным, так и морским транспортом", - отметил он.

Шмыгаль добавил, что правительство Украины совместно с профильными центральными органами власти уже приступило к реализации договоренностей между президентами Азербайджана и Украины, достигнутыми в ходе переговоров в Киеве 14 января 2022 года.

Шмыгаль также пригласил Асадова посетить Украину в ноябре этого года.

Э.Шафиев

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕМЬЕР, СОТРУДНИЧЕСТВО


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