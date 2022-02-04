Газопровод TAP к началу лета 2022г достигнет своей проектной мощности – Симсон

В Евросоюзе ожидают, что экспортные возможности Транс-Адриатического газопровода (TAP) увеличатся уже в самое ближайшее время и достигнут проектных 10 млрд кубометров в год, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

"Мы ожидаем, что возможности этого газопровода расширятся уже в самое ближайшее время и достигнут 10 млрд кубометров в год. Этот газопровод оказывает положительное влияние с точки зрения безопасных поставок", - заявила Симсон на пресс-конференции в Баку в пятницу.

"Мы ожидаем, что мощности TAP к началу этого лета будут задействованы в полном объеме", - добавила она.

Касаясь расширения пропускной способности TAP Симсон еще на 10 млрд кубометров в год отметила, что в настоящее время проводятся исследования рыночных ожиданий, по результатам которых "можно уже будет планировать это расширение".

Еврокомиссар также подчеркнула, что Азербайджан является партнером Европы в сфере энергоснабжения.

"Мне было приятно услышать хорошие отзывы о значимости этого проекта. Проект оказывает сильное влияние, как на регион, так и на страны. Южный газовый коридор способствует поставкам в Юго-Восточную Европу. Как Европейская комиссия, мы разделяем мнение о стратегической важности ЮГК. Этот проект важен в то время, когда рынок энергоресурсов испытывает сложности, а цены растут. Мы можем обсудить расширение этого трубопровода, чтобы преодолеть трудности, возникшие на других трубопроводах", - сказал она.

Симсон также сообщила, что в ходе двухсторонних переговоров, проведенных в Баку, она высказалась за увеличение "в ближайшем будущем" добычи газа с месторождения Шах-Дениз. "Мы также обсуждали возможности расширения мощностей существующего газопровода и в особенности в направлении Западных Балкан", - сказала она.

Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. TAP является последним компонентом проекта ЮГК - инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое - до 20 млрд кубометров в год.

Совладельцы проекта: компания SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%). Стоимость проекта - 4,5 млрд евро. Закладка фундамента TAP состоялась 17 мая 2016 года в Греции.

Н.Аббасова