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СНГ 04.02.2022 18:32

Варшава на следующей неделе отправит на Украину первый груз военного назначения

Польша намерена начать поставки грузов военного назначения на Украину на следующей неделе, сообщил в пятницу польский телеканал Polsat, который процитировал главу польского правительства Тадеуша Моравецкого.

"Первый транспорт с военным грузом отправится на Украину на будущей неделе", - приводит телеканал слова премьера Польши.

Ранее о готовности Варшавы передать Украине оборонительное вооружение заявлял глава польского бюро национальной безопасности Павел Солох.

"В тесном контакте с президентом было принято решение о передаче боеприпасов оборонительного назначения украинской стороне, - сказал Солох. - Это решение дорабатывается министром национальной обороны".

Он подчеркнул, что "речь идет именно об оборонительном вооружении, а не наступательном".

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в соседнюю страну, и грозят ей санкциями. Россия неоднократно заявляла, что ничего подобного не планирует.

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