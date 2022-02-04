Aramco может разместить акции на сумму до $50 млрд

Саудовская нефтяная Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) вновь вернулась к рассмотрению возможности размещения дополнительного объема акций на открытом рынке, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые со стратегией компании.
По их словам, она может продать бумаги на сумму до $50 млрд. Исходя из текущих котировок, это будет представлять собой 2,5% капитала.
Aramco провела переговоры внутри компании и с внешними консультантами о продаже акций на фондовой бирже Эр-Рияда и вторичном листинге, возможно, в Лондоне, Сингапуре или где-то ещё. По словам источников, продажа все еще находится на стадии планирования и может быть отложена, или же изменятся её объёмы.
На протяжении многих лет Эр-Рияд выдвигал различные планы, направленные на привлечение средств с помощью Aramco, многие из которых в конечном итоге ни к чему не привели, отмечается в статье.
Представители Aramco отказались от комментариев.
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