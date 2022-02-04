Экспорт газа из Азербайджана в Европу по TAP с 31 декабря 2020 года составил порядка 10 млрд кубометров – Симсон

Поставки газа из Азербайджана в Европу по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) с 31 декабря 2020 года составили порядка 10 млрд кубометров, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.
Как сообщалось ранее, Азербайджан с 31 декабря 2020 года начал экспорт газа в Европу.
«С 31 декабря 2020 года по газопроводу TAP экспортировано порядка 10 млрд кубометров газа из Азербайджана. Мы прекрасно помним препятствия и сомнения при реализации этого проекта. Но сегодня даже самые скептически настроенные люди выражают благодарность за реализацию этого проекта», - сказала Симсон, выступая в Баку на VIII заседании министров консультативного совета Южного газового коридора.
Она отметила, что в условиях роста цен на энергоносители и ограниченных поставок газа, роль Южного газового коридора имеет «беспрецедентное стратегическое значение для Европейского Союза».
«На наш взгляд, Южный газовый коридор — это история долгосрочного успеха. Сейчас этот вопрос выходит на новый уровень, и нам нужно посмотреть, сможет ли коридор увеличить свою пропускную способность или даже расшириться географически?», - сказала она.
По ее словам, результаты исследований по расширению мощности TAP станут известны в июле этого года.
Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. TAP является последним компонентом проекта ЮГК - инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.
Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое - до 20 млрд кубометров в год.
Совладельцы проекта: компания SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%). Стоимость проекта - 4,5 млрд евро. Закладка фундамента TAP состоялась 17 мая 2016 года в Греции.
Б.Рустамбеков
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