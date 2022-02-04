Балканы и страны Юго-Восточной Европы заинтересованы в расширении ЮГК – Шахбазов

Ряд стран Балканского региона и Юго-Восточной Европы высказались за прохождение Южного газового коридора (ЮГК) через свои территории, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
«В ходе сегодняшнего заседания Консультационного Совета по проекту Южного газового коридора состоялись обсуждения по двум сессиям. Первая сессия была посвящена расширению ЮГК на новые рынки, в том числе на страны Балканского региона и на ряд стран Юго-Восточной Европы. Таким образом, мы от представителей Балканских стран и стран Юго-Восточной Европы услышали пожелания о прохождении ЮГК через их территории», - сказал Шахбазов на пресс-конференции в пятницу в Баку.
Он сообщил, что работа в этом направлении будет продолжена в последующий период.
Министр добавил, что в рамках второй сессии КС по ЮГК обсуждался круг вопросов, имеющих «большое значение и для Азербайджана, и для других участников данного проекта, стран-партнеров, для Еврокомиссии. «Это и энергопереход, и возобновляемые источники энергии, расширение ЮКГ, вопросы декарбонизации. Таким образом, учитывая успешную деятельность КС по ЮГК и то, он является весьма продуктивной международной платформой, мы отныне в рамках этого формата будем обсуждать не только расширение Южного газового коридора, но и вышеперечисленные вопросы», - сказал он.
Основными компонентами ЮГК являются: "Стадия-2" проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку - Грузия - граница с Турцией, Транс-Анатолийский газопровод (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровод (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.
Суммарные поставки газа по ЮГК рассчитаны на 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд кубометров - в Европу, еще 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.
Поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз для потребителей в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. Экспорт в Европу осуществляется по TAP пропускной мощностью 10 млрд кубометров в год.
В настоящее время обсуждается расширение мощности ЮГК в два раза.
Баку заявлял о готовности увеличить поставки газа в Европу при наличии спроса и контрактов. В 2021 году поставки азербайджанского газа в регион составили 8,1 млрд кубометров.
Н.Аббасова
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