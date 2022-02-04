Азербайджан может экспортировать электроэнергию в Европу - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна обладает потенциалом для экспорта электроэнергии в Европу.
"Хотел бы отметить, что на азербайджанскую электроэнергию есть спрос на региональном рынке, но мы можем пойти еще дальше и выйти на Европу. На сегодняшний день мы экспортируем электричество в четыре страны региона - Турцию, Россию, Грузию и Иран. Объемы растут, и чем больше в Азербайджане будет возобновляемых источников энергии, тем больше мы сэкономим газа для экспорта. К примеру, ветряная электростанция (строящаяся в Азербайджане ветряная электростанция "Хызы - Апшерон" мощностью 240 МВт - ИФ) позволит нам сэкономить 200 млн или 300 млн кубометров газа", - сказал Алиев в пятницу, выступая на VIII заседании министров Консультативного совета Южного газового коридора.
Глава государства сообщил, что освобожденные территории (Карабах и Восточный Зангезур - ИФ) обладают большим потенциалом с точки зрения возобновляемых источников энергии. "Мы уже провели международную оценку потенциала возобновляемых источников в Карабахе и Восточном Зангезуре, и первоначальные цифры очень многообещающие. Потенциал ветровой энергетики составляет около 7200 МВт, а потенциал солнечной энергетики - более 2000 МВт", - подчеркнул он.
Алиев также сообщил, что Каспийское море обладает огромным техническим потенциалом с точки зрения ветряной энергии. "По предварительным данным, технический потенциал Каспийского моря превышает 150 тысяч мегаватт. Мы уже получили некоторые первоначальные предложения от ведущих международных энергетических компаний по развитию этого потенциала", - сообщил глава государства.
Президент также подчеркнул, что страны региона являются очень перспективными рынками для экспорта электроэнергии. "Рядом с нами есть экспортные рынки, причем растущие экспортные рынки. К примеру, Турция с растущей экономикой и населением, мне кажется, является для нас основным рынком, а также Иран, население которого также растет. Мне известно об определенных планах по прокладке электролиний, объединяющих наш регион и Центральную Европу, по дну Черного моря. Азербайджан может принять в этом участие в качестве поставщика электроэнергии в Грузию", - заключил Алиев.
Э.Шафиев
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