Баку и Брюссель могут в 2022 году подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве - глава МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов считает, что Баку и Брюссель в 2022 году могут подписать соглашение о стратегическом партнерстве.

"Евросоюз сделал несколько предложений. В настоящее время наши специалисты изучают эти предложения. Сегодня мы пришли к мнению об ускорении реализации данных работ. Считаем, что подписание нового соглашения о стратегическом партнерстве с ЕС возможно в 2022 году", - сказал Байрамов в пятницу на пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Оливером Вархели.

Он также отметил, что в 2021 году Азербайджан по Южному газовому коридору экспортировал в Европу 8,2 млрд кубометров газа. "В настоящее время предметом обсуждений является увеличение объема экспорта газа в последующие годы", - подчеркнул Байрамов.

Министр добавил, что ЕС остается основным внешнеторговым партнером Азербайджана, товарооборот по итогам 2021 года составил $15,2 млрд.

Ранее сообщалось, что новое соглашение о стратегическом партнерстве согласовано между сторонами более чем на 90%. Документ включает 4 блока. В настоящее время открытыми остаются некоторые вопросы по торгово-экономической части.

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Х.Насирзаде