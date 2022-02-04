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ТЭК 04.02.2022 20:45

Сумма сделки по поставке Роснефтью CNPC 100 млн т нефти в течение 10 лет составляет $80 млрд

Поставка НК "Роснефть" Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) нефти на экспорт в объёме до 100 млн тонн в течение десяти лет оценивается $80 млрд, сообщает российская компания.

Сумма сделки определяется по формуле исходя из рыночных котировок нефти, уточняет НК.

Срок исполнения обязательств по соглашению от 3 февраля 2022 года составляет 10 лет - по 31 декабря 2033 года.

Совет директоров НК одобрил сделку 31 января 2022 года.

Как сообщалось, "Роснефть" и CNPC подписали новое соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет для нефтеперерабатывающих заводов северо-запада КНР. Предыдущее соглашение "Роснефть" заключила в 2013 года, оно предусматривало поставки с 1 января 2014 года в целях снабжения нефтеперерабатывающих заводов западной части КНР 7-10 млн тонн сырья в год в течение 5-10 лет.

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, НЕФТЬ, СТОИМОСТЬ


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