РФ может дать ответ на предложения НАТО по безопасности в любой момент, никаких ограничений нет - генсек альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил об отсутствии какого-либо крайнего срока для ответа России на предложения НАТО по безопасности в Европе, передает агентство Bloomberg.

"Крайнего срока для ответа России на (это - ИФ) послание нет", - приводит агентство слова Столтенберга.

Генсек альянса отметил, что переговоры с Москвой по предложениям в сфере безопасности "должны быть конфиденциальными".

В минувшую среду испанская газета "Паис" опубликовала документ, в котором содержится ответ США и НАТО на предложения России по безопасности, он озаглавлен как "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря 2021 года". Ответ НАТО содержит четыре страницы текста, ответ США - пять страниц.

При этом ранее на этой неделе, до публикации этого документа в газете, Столтенберг заверил, что НАТО не намерена придавать гласности отправленные России ответы, так как "конфиденциальность важна на дипломатических переговорах".

После публикации документа госдеп США в свою очередь заявил, что также не делал достоянием общественности документы с выражением американских позиций по обеспечению безопасности в Европе.