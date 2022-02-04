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Дальнее зарубежье 04.02.2022 22:40

РФ может дать ответ на предложения НАТО по безопасности в любой момент, никаких ограничений нет - генсек альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил об отсутствии какого-либо крайнего срока для ответа России на предложения НАТО по безопасности в Европе, передает агентство Bloomberg.

"Крайнего срока для ответа России на (это - ИФ) послание нет", - приводит агентство слова Столтенберга.

Генсек альянса отметил, что переговоры с Москвой по предложениям в сфере безопасности "должны быть конфиденциальными".

В минувшую среду испанская газета "Паис" опубликовала документ, в котором содержится ответ США и НАТО на предложения России по безопасности, он озаглавлен как "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря 2021 года". Ответ НАТО содержит четыре страницы текста, ответ США - пять страниц.

При этом ранее на этой неделе, до публикации этого документа в газете, Столтенберг заверил, что НАТО не намерена придавать гласности отправленные России ответы, так как "конфиденциальность важна на дипломатических переговорах".

После публикации документа госдеп США в свою очередь заявил, что также не делал достоянием общественности документы с выражением американских позиций по обеспечению безопасности в Европе.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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