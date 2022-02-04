Турция хочет максимально задействовать потенциал газопровода TANAP - глава Минэнерго

Турция готова развивать сотрудничество с Азербайджаном и другими странами региона с целью максимального задействования потенциала Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) в 31 млрд кубометров газа в год, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез на восьмом заседании Консультативного совета Южного газового коридора под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева в пятницу Баку.
По его словам, высокий уровень участия в заседании демонстрирует решимость стран региона к более тесному сотрудничеству.
"Сотрудничество между странами региона с учетом проблем с энергетической безопасностью и изменением климата растет год от года. В свете глобальных усилий по борьбе с изменением климата, трансформация мировой энергетики является насущной необходимостью для всех стран", - сказал турецкий министр, слова которого приводит агентство "Anadolu".
Донмез отметил, что природный газ, с одной стороны, обеспечивает безопасность поставок энергоресурсов, а с другой - является важным проводником усилия по низко углеродной трансформации. "В этой связи расширение Южного газового коридора (ЮГК) с охватом новых рынков, включая Западные Балканы, а также обсуждение здесь сегодня вопросов, связанных с трансформацией энергетики, откроет для наших стран новые возможности для дальнейшего сотрудничества", - сказал Донмез.
Глава турецкого ведомства отметил, что экономический спад, наблюдавшийся на фоне глобальной пандемии, затронул и энергетический сектор. Однако вслед за сокращением на 4% мирового спроса на энергоресурсы в 2020 году, начался процесс быстрого восстановления. Восстановление проходит быстро, но неравномерно, констатировал министр.
"Вновь хочу напомнить, что проект ЮГК был бы невозможен без политической поддержки Турции и Азербайджана. Турция является наиболее надежным портом с точки зрения повышения безопасности поставок в ЕС. Турция доказала свою надежность вложениями инвестиций в инфраструктуру и успехами в международных проектах", - отметил Донмез.
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