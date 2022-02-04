Макрон организовал встречу с Алиевым, Пашиняном и Мишелем

По инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона в пятницу состоялась встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем ЕС Шарлем Мишелем. По информации на сайте президента Азербайджана, встреча прошла в формате видеоконференцисвязи. Э.Шафиев

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