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Внешняя политика 04.02.2022 21:37

ЮНЕСКО отправит миссию в Азербайджан и в Армению

После первой Карабахской войны 3890 граждан Азербайджана все еще считаются пропавшими без вести, заявил президент страны Ильхам Алиев.

Алиев в пятницу принял участие во встрече по видеосвязи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьером Армении Николом Пашиняном и председателем ЕС Шарлем Мишелем.

"Алиев на встрече заявил, что после первой Карабахской войны 3890 граждан Азербайджана все еще считаются пропавшими без вести, в том числе 71 ребенок, 267 женщин и 326 пожилых людей", - отмечается в информации на сайте главы азербайджанского государства.

В ходе обсуждений Алиев уделил особое внимание выяснению судьбы лиц, пропавших без вести во время Первой карабахской войны, обнаружению мест массовых захоронений, увеличению международной поддержки Азербайджана в разминировании освобожденных территорий, открытию транспортных коммуникаций (железнодорожного и автомобильного - ИФ).

Кроме этого, на встрече обсуждался вопрос нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, подписание мирного договора, делимитации и демаркации границы. "Алиев в ходе обсуждений высказал позицию Азербайджана по этим вопросам", - подчеркивается в информации.

В ходе встрече также была достигнута договоренность об отправке миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ФРАНЦИЯ, АРМЕНИЯ


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