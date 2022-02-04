Алиев: После завершения войны в Карабахе в результате подрыва на минах погибли 36 граждан Азербайджана

С 10 ноября 2020 года - после завершения Второй Карабахской войны - в результате подрыва на минах погибли 36 граждан Азербайджана, заявил президент страны Ильхам Алиев.
"В период после Второй карабахской войны в результате подрыва мин погибли 36 граждан Азербайджана, еще 165 получили ранения", - сказал Алиев в пятницу в ходе встречи с лидерами Франции, Армении и ЕС в формате видеоконференц связи. были ранены", - отмечается в информации на сайте главы азербайджанского
Как сообщалось ранее, проблема минных полей является одной из основных на освобожденных территориях Азербайджана - Карабахе и Восточном Зангезуре. Армения в период оккупации заминировала эти территории. После войны осенью 2020 года Армения под давлением Баку передала Азербайджану ряд карт минных полей, но их точность составляет всего 25%.
Э.Шафиев
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