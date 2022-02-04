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Регион 04.02.2022 22:55

В Турции зафиксирован новый рекорд заражений COVID-19

Министерство здравоохранения Турции сообщило о новых 111 тыс. 157 случаях заражения коронавирусом за последние сутки, что стало новым рекордом для страны, пишет в пятницу агентство "Анадолу".

"Рост числа случаев заболевания в связи с широким распространением штамма "омикрон" приводит и к летальным исходам, особенно это касается пациентов с серьезными хроническими заболеваниями и пожилых людей с хроническими заболеваниями, из-за низкого уровня иммунитета к инфекции", - написал в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Он призвал граждан вакцинироваться.

На фоне роста числа заражений из-за распространения штамма "омикрон" число летальных исходов также выросло и достигло показателя в 248. Это самое большое значение с 4 октября.

Агентство отмечает, что две дозы прививки против коронавируса в Турции сделали более 62% населения. Почти 39% местных жителей уже прошли ревакцинацию.

Всего с начала пандемии в Турции было зарегистрировано почти 12 млн случаев заражения коронавирусом. Более 88 тыс. людей умерли от последствий заражения инфекцией. Почти 11,2 млн полностью выздоровели.

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