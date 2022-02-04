В НАТО не рассчитывают на скорое присоединение Украины к альянсу

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью французскому каналу France 24 сообщил, что в данный момент вопрос о присоединении Украины к альянсу не стоит.
"Никто и не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО", - сказал он.
По его словам, Киеву "следует провести много реформ внутри страны".
"К тому же нам необходимо прийти к консенсусу в НАТО. Сегодня такого консенсуса по поводу возможного членства Украины в НАТО нет", - добавил Джоанэ.
Однако, по его словам, "несмотря на это, никакая третья сторона не имеет права вводить вето на решение, которое является суверенным для самой страны и для организации, к которой она хочет присоединиться".
"Это полностью зависит от нас", - подчеркнул высокопоставленный представитель НАТО.
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