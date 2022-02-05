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Финансы 05.02.2022 09:48

Fitch понизило прогноз рейтинга «B» Украины до «стабильного»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с «позитивного» на «стабильный» и подтвердило РДЭ на уровне «B».

«Ожидания более продолжительного периода обострения напряженности в отношениях с Россией, повышенный риск конфликта, ограниченные условия финансирования, умеренный отток капитала и ослабление международных резервов повысили риски внешнего финансирования со времени нашего предыдущего обзора в августе», - поясняет агентство свое решение в релизе в ночь на субботу.

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Тэги: УКРАИНА, РЕЙТИНГ, FITCH


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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