Fitch понизило прогноз рейтинга «B» Украины до «стабильного»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с «позитивного» на «стабильный» и подтвердило РДЭ на уровне «B».
«Ожидания более продолжительного периода обострения напряженности в отношениях с Россией, повышенный риск конфликта, ограниченные условия финансирования, умеренный отток капитала и ослабление международных резервов повысили риски внешнего финансирования со времени нашего предыдущего обзора в августе», - поясняет агентство свое решение в релизе в ночь на субботу.
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