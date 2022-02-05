За сутки среди прибывших на Олимпиаду в Пекин выявлено 45 новых случаев COVID-19 - оргкомитет Игр

Оргкомитет зимней Олимпиады в Пекине сообщил о выявлении в пятницу 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди лиц, связанных с Играми. Как следует из сообщения, 26 инфицированных были обнаружены в аэропорту по прилету в китайскую столицу. Из них 20 человек - спортсмены или члены олимпийских делегаций. Еще 19 случаев заражения выявлены в олимпийском «пузыре».

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