За сутки среди прибывших на Олимпиаду в Пекин выявлено 45 новых случаев COVID-19 - оргкомитет Игр

Оргкомитет зимней Олимпиады в Пекине сообщил о выявлении в пятницу 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди лиц, связанных с Играми.
Как следует из сообщения, 26 инфицированных были обнаружены в аэропорту по прилету в китайскую столицу. Из них 20 человек - спортсмены или члены олимпийских делегаций.
Еще 19 случаев заражения выявлены в олимпийском «пузыре».
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