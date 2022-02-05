Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9494 RUR   0.0223 GBR   2.3128 TRY   0.1253

Цена на нефть

03.02 $/bbl +/- WTI 90.27 +2.01 Brent 91.11 +1.64

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 05.02.2022 10:00

За сутки среди прибывших на Олимпиаду в Пекин выявлено 45 новых случаев COVID-19 - оргкомитет Игр

Оргкомитет зимней Олимпиады в Пекине сообщил о выявлении в пятницу 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди лиц, связанных с Играми.

Как следует из сообщения, 26 инфицированных были обнаружены в аэропорту по прилету в китайскую столицу. Из них 20 человек - спортсмены или члены олимпийских делегаций.

Еще 19 случаев заражения выявлены в олимпийском «пузыре».

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ОЛИМПИАДА, КОРОНАВИРУС


Похожие новости


Китай готов подарить миру безопасную и великолепную Олимпиаду - Си Цзиньпин Франция не присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации подверг критике "дипломатический бойкот" Олимпиады в Пекине Власти США думают над возможностью дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине - Байден Американский сенатор предложил Байдену запретить гражданам США поездку на Олимпиаду в Пекин в качестве зрителей Панда стала талисманом зимней Олимпиады 2022 года в Пекине

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]