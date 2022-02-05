Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9494 RUR   0.0223 GBR   2.3128 TRY   0.1253

Цена на нефть

03.02 $/bbl +/- WTI 90.27 +2.01 Brent 91.11 +1.64

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 05.02.2022 10:36

Fitch подтвердило суверенный рейтинг Казахстана на уровне «BBB», прогноз «стабильный»

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB», прогноз «стабильный», сообщила в субботу пресс-служба премьер-министра республики.

«Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы, которые продемонстрировали устойчивость во время пандемии коронавируса», - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что государственный долг страны остался на низком уровне, при этом чистые суверенные активы значительно выше.

Согласно Fitch, Казахстан в среднесрочном периоде останется чистым кредитором, отмечается в сообщении.

По прогнозам аналитиков, стабильность валютного курса, повышение урожайности, снижение изъятий накоплений из ЕНПФ позволят снизить уровень инфляции.

Кроме того, в отчете Fitch подчеркивает улучшение показателей банковского сектора страны в последние годы вследствие проведенных мероприятий по улучшению регулирования и надзора. «В частности, аналитики отметили снижение уровня NPL, высокую ликвидность и прибыльность банков», - говорится в сообщении.

По мнению рейтингового агентства, январские события в Казахстане несущественно повлияли на экономику страны. Показатели банковского сектора останутся на стабильном уровне. «В целом, в ближайшие два года рост экономики Казахстана ожидается на уровне 4% благодаря росту сельскохозяйственного сектора и реализации крупных инвестиционных проектов», - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте премьера Казахстана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, FITCH, РЕЙТИНГ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]