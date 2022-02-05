Fitch подтвердило суверенный рейтинг Казахстана на уровне «BBB», прогноз «стабильный»

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB», прогноз «стабильный», сообщила в субботу пресс-служба премьер-министра республики.
«Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы, которые продемонстрировали устойчивость во время пандемии коронавируса», - говорится в сообщении.
Аналитики отмечают, что государственный долг страны остался на низком уровне, при этом чистые суверенные активы значительно выше.
Согласно Fitch, Казахстан в среднесрочном периоде останется чистым кредитором, отмечается в сообщении.
По прогнозам аналитиков, стабильность валютного курса, повышение урожайности, снижение изъятий накоплений из ЕНПФ позволят снизить уровень инфляции.
Кроме того, в отчете Fitch подчеркивает улучшение показателей банковского сектора страны в последние годы вследствие проведенных мероприятий по улучшению регулирования и надзора. «В частности, аналитики отметили снижение уровня NPL, высокую ликвидность и прибыльность банков», - говорится в сообщении.
По мнению рейтингового агентства, январские события в Казахстане несущественно повлияли на экономику страны. Показатели банковского сектора останутся на стабильном уровне. «В целом, в ближайшие два года рост экономики Казахстана ожидается на уровне 4% благодаря росту сельскохозяйственного сектора и реализации крупных инвестиционных проектов», - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте премьера Казахстана.
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