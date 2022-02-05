Визит Пашиняна в Турцию не обсуждается - пресс-секретарь МИД Армении

Визит премьер-министра Армении в Турцию не обсуждается, заявил пресс-секретарь МИД республики Ваан Унанян.
«Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Турцию и участие в дипломатическом форуме в Анталии не обсуждается», - написал Унанян на своей странице в фейсбуке.
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