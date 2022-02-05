Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9494 RUR   0.0223 GBR   2.3128 TRY   0.1253

Цена на нефть

03.02 $/bbl +/- WTI 90.27 +2.01 Brent 91.11 +1.64

Погода в Баку

  ночь день

Регион 05.02.2022 09:36

Визит Пашиняна в Турцию не обсуждается - пресс-секретарь МИД Армении

Визит премьер-министра Армении в Турцию не обсуждается, заявил пресс-секретарь МИД республики Ваан Унанян.

«Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Турцию и участие в дипломатическом форуме в Анталии не обсуждается», - написал Унанян на своей странице в фейсбуке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕМЬЕР, ВИЗИТ


Похожие новости


Кандидат в президенты Армении Хачатурян выступил за установление мира с Азербайджаном Мирзоян и Рубинян приглашены на дипломатический форум в Турции - Чавушоглу Пашинян считает, что не стоит тянуть с установлением дипотношений между Арменией и Турцией Баку приветствует нормализацию отношений между Турцией и Арменией - МИД Азербайджана ЕС приветствует контакты Турции и Армении с целью нормализации отношений Армения и Турция в ходе контакта в Москве условились вести диалог в духе нацеленности на практический результат - МИД РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]