Визит Пашиняна в Турцию не обсуждается - пресс-секретарь МИД Армении

Визит премьер-министра Армении в Турцию не обсуждается, заявил пресс-секретарь МИД республики Ваан Унанян. «Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Турцию и участие в дипломатическом форуме в Анталии не обсуждается», - написал Унанян на своей странице в фейсбуке.

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