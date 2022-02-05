Bloomberg извинился за то, что по ошибке сообщил о вторжении России в Украину

Американское информагентство Bloomberg в ночь на субботу опубликовало сообщение под заголовком: «Россия вторглась в Украину». Обнаружив ошибку, агентство сняло сообщение и извинилось за случившееся.

Как пояснило агентство, были заготовлены заголовки на разные варианты развития событий. В данном случае заголовок «Россия вторглась в Украину» поставили ошибочно, о чем агентство «очень сожалеет».