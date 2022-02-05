Канада отправила в Украину самолет с военной помощью и инструкторами

Канада отправила в Украину самолет с грузом нелетального вооружения и инструкторами, которые обучат украинских военнослужащих работе с ним, сообщила пресс-служба канадского оборонного ведомства.
«Среди отправленного снаряжения средства индивидуальной защиты и переноса грузов, а также разведывательное оборудование и средства ведения наблюдения», - сказано в релизе на сайте Минобороны Канады.
В ведомстве добавили, что самолетом C-177 Globemaster, вылетевшим с базы Трентон, в Украину также прибудут канадские военнослужащие, которые "помогут в интеграции снаряжения" и научат украинских силовиков работать с ним.
«Эти военнослужащие останутся в Украине для проведения дополнительного наставничества украинских силовиков», - говорится в сообщении.
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