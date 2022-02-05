Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 390,9 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы достигло 390 млн 990 тыс. 703, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 724 тыс. 931 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 76 млн 354 тыс. 437 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 901 тыс. 391.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 млн 80 тыс. 664, а число умерших от последствий заражения вирусом - 501 тыс. 114.
На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 26 млн 326 тыс. 454 человека, из них скончались 631 тыс. 265.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 737,0. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 767 человек, Индии - 358, Бразилии - 2 тыс. 936.
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