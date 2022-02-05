Минобороны РФ сообщило о перебазировании в Беларусь на учения штурмовиков Су-25СМ

Российские штурмовые самолеты Су-25СМ перебазированы на учения в Брестскую область Беларуси, сообщило Минобороны РФ в субботу.

«Экипажи самолетов Су-25СМ Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование на аэродромы Республики Беларусь», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Количество самолетов не уточняется.

По словам российских военных, Су-25СМ осуществили перелет в Брестскую область Беларуси с аэродрома в Приморском крае, преодолев более 7 тыс. километров.

«По прибытии на аэродром временного базирования российские экипажи изучат маршруты предстоящих полетов, отработают взаимодействие с группой руководства полетами и приступят к выполнению задач по предназначению», - заявили в Минобороны РФ.

Штурмовик Су-25 «Грач» предназначен для поддержки сухопутных сил непосредственно над полем боя при прямой видимости цели. В его задачи входит уничтожение малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей. Существует несколько версий модернизированного Су-25. Самая совершенная модификация штурмовика - Су-25СМ3.

Россия и Беларусь проводят проверку сил реагирования Союзного государства. По словам заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, на первом этапе - до 9 февраля - планируется передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будут проведены совместные учения «Союзная решимость - 2022».