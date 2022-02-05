Минобороны РФ сообщило о перебазировании в Беларусь на учения штурмовиков Су-25СМ

Российские штурмовые самолеты Су-25СМ перебазированы на учения в Брестскую область Беларуси, сообщило Минобороны РФ в субботу.
«Экипажи самолетов Су-25СМ Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование на аэродромы Республики Беларусь», - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Количество самолетов не уточняется.
По словам российских военных, Су-25СМ осуществили перелет в Брестскую область Беларуси с аэродрома в Приморском крае, преодолев более 7 тыс. километров.
«По прибытии на аэродром временного базирования российские экипажи изучат маршруты предстоящих полетов, отработают взаимодействие с группой руководства полетами и приступят к выполнению задач по предназначению», - заявили в Минобороны РФ.
Штурмовик Су-25 «Грач» предназначен для поддержки сухопутных сил непосредственно над полем боя при прямой видимости цели. В его задачи входит уничтожение малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей. Существует несколько версий модернизированного Су-25. Самая совершенная модификация штурмовика - Су-25СМ3.
Россия и Беларусь проводят проверку сил реагирования Союзного государства. По словам заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, на первом этапе - до 9 февраля - планируется передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будут проведены совместные учения «Союзная решимость - 2022».
ЕС выделяет Азербайджану пакет финансовой помощи в 2 млрд евро - ЕК
Алиев: После завершения войны в Карабахе в результате подрыва на минах погибли 36 граждан Азербайджана
«Северный поток 2» повышает необходимость в диверсификации газовых поставок - вице-канцлер ФРГ
Fitch подтвердило суверенный рейтинг Казахстана на уровне «BBB», прогноз «стабильный»
Fitch понизило прогноз рейтинга «B» Украины до «стабильного»
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 390,9 млн - университет Хопкинса
За сутки среди прибывших на Олимпиаду в Пекин выявлено 45 новых случаев COVID-19 - оргкомитет Игр
Еврокомиссия предложила продлить действие ковид-сертификатов в ЕС до 2023 года
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
ВТБ (Азербайджан) расширяет линейку вкладов
В Бакинской высшей школе нефти прошли тренинги по возобновляемым источникам энергии
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров