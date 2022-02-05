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СНГ 05.02.2022 11:12

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Украине второй день подряд превышает 40 тыс.

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 42 533 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией СOVID-19, выздоровели 9 628 человек, 185 умерли, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

«За сутки 4 февраля в Украине зафиксировано 42 533 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 4 268, медработников - 920); 76 350 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 22 352 человека, вторую дозу - 29 708 человек, дополнительную дозу получили 617 человек, бустерную дозу - 23 673 человека. Также за минувшие сутки госпитализировано - 3 918 человек; летальных исходов - 185; поправилось - 9 628 человек», - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Днем ранее, 4 февраля коронавирусом заболели 43 778 человек, 3 февраля за сутки выявили 39 620 новых случаев, 2 февраля - 35 014, 1 февраля - 30 768, 31 января - 22 026, 30 января - 24 508.

За все время пандемии в Украине заболели 4 256 208 человек; выздоровели 3 669 979 человек; летальных исходов - 101 168.

С начала вакцинальной кампании привиты 15 442 559 человек, из них получили первую дозу - 15 442 557 человек, получили две дозы - 14 758 350 человек, получили дополнительную дозу - 20 040 человек, бустерную дозу - 444 730 человек. В общей сложности проведено 30 665 677 прививок.

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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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