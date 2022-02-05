Российские военные провели в Таджикистане учение с ракетными комплексами «Корнет»

Дислоцированная в Таджикистане 201-я российская военная база провела тренировку расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» в горной местности, сообщил Центральный военный округ (ЦВО) в субботу.

«В ходе практических занятий на горном полигоне «Ляур» в Республике Таджикистан расчеты противотанковых ракетных комплексов «Корнет» российской военной базы выполнили развертывание, поиск, захват цели, а также смену огневых позиций», - сообщила пресс-служба округа.

Там отметили, что расчеты ПТРК «Корнет» также условно поразили мишени, имитирующие бронированную и легкую колесную технику условного противника.

В ЦВО уточнили, что личный состав противотанкового подразделения российской военной базы прошел переобучение на недавно поступившие в соединение «Корнеты» в профильном учебном центре Минобороны РФ в Саратовской области.

ПТРК «Корнет» предназначены для поражения бронированной техники противника и воздушных целей, включая вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Наведение ракеты на цель осуществляется по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы - 5,5 км, минимальная - 100 м.

Как сообщал «Интерфакс», противотанковые комплексы «Корнет» прошли проверку в боевых условиях в ходе сирийской кампании.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в Центральный военный округ). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее составе - мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

На фоне прихода к власти в Афганистане в 2021 году движения «Талибан» российские военные сообщали об усилении базы в Таджикистане новым вооружением.

Так, 24 августа ЦВО сообщил об усилении российской военной базы в Таджикистане противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) «Корнет».

6 декабря 2021 года российская военная база в Таджикистане получила 30 модернизированных танков Т-72Б3М для замены боевых машин более ранних модификаций.

«Батальон современных танков, прибывший на замену устаревшим образцам техники, значительно повысит боевые возможности танкового подразделения за счет улучшенной маневренности и бронезащищенности экипажа», - отмечали в ЦВО.

Кроме того, командующий войсками ЦВО Александр Лапин сообщал в 2021 году, что три мотострелковых батальона 201-й базы полностью перевооружены на современную боевую технику - БМП-2М и БТР-82А. Ее зенитные подразделения получили новые всепогодные комплексы «Верба».