«Союз-2.1а» с военным спутником стартовал с Плесецка

Космические войска ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«В субботу, 5 февраля, в 10:00 мск (11:00 по бакинскому времени) с пусковой установки (ПУ) №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что все предстартовые операции и старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» прошли в штатном режиме. «Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя», - добавили в министерстве.

Это первый пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» в 2022 году.

Летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2» начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие 17 лет с северного космодрома проведено 52 пуска ракет-носителей «Союз-2» этапов модернизации 1А, 1Б и 1В. «Союз-2» пришел на смену ракетам-носителям «Союз-У», эксплуатация которых проводилась на космодроме Плесецк с 1973 по 2012 год.