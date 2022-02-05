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СНГ 05.02.2022 12:00

Глава «Мемориала» сообщил о вызове в Следственный комитет России в рамках проверки по делу о реабилитации нацизма

Председатель правления «Международного Мемориала» (признан в РФ НКО-иноагентом) Ян Рачинский сообщил, что его вызвали в Следственный комитет в связи с проверкой организации о реабилитации нацизма.

«Из следственного отдела пришло приглашение. Эта история началась еще 27 декабря, когда «Ветераны России» написали перед заседанием Верховного суда обращение в Следственный комитет. Оно было процитировано прокурором, и поскольку оно официально поступило в СК, то проводится проверка», - сказал Рачинский в субботу «Интерфаксу».

Он добавил, что в начале следующей недели будет согласовывать время визита с тем, кому поручено проводить эту проверку.

В декабре общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось к генпрокурору Игорю Краснову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием провести проверку и привлечь к ответственности руководство и сотрудников «Мемориала» «за отрицание, умышленное замалчивание и фальсификацию фактов преступлений нацистских пособников путём увековечивания их памяти как жертв политических репрессий».

Международный «Мемориал», а также одноименный правозащитный центр (признан в РФ НКО-иноагентом) были ликвидированы по искам Генпрокуратуры и прокуратуры Москвы Верховным судом РФ и Мосгорсудом 28 и 29 декабря 2021 года соответственно.

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Тэги: РОССИЯ, МЕМОРИАЛ, СК, ВЫЗОВ


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