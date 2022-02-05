В России госпитализировали еще 18 032 человека с диагнозом COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 177 тыс. 282 случая, что на 9 тыс. заражений больше, чем сообщалось днем ранее, госпитализированы за сутки 18 тыс. 32 человека, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

«По состоянию на 5 февраля в РФ выявлено 177 282 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 18 032 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,3%», - сообщили в оперштабе.

Увеличение госпитализации произошло в 41 субъекте РФ. Ситуация осталась без изменений в трех субъектах РФ, снижение количества госпитализаций зафиксировано в 41 регионе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ был зарегистрирован 168 тыс. 201 заболевший, число новых случаев COVID-19 выросло на 9 тыс. 81 человека. Умерли за сутки 714 человек.

Согласно данным штаба, распространение штамма «омикрон» фиксируется в 84 регионах страны. Накануне сообщалось, что новый штамм коронавируса обнаружен в 83 регионах РФ.

Как сообщила 26 января вице-премьер Татьяна Голикова, новый штамм в РФ стал доминирующим. Так, в структуре выявленных случаев, по данным на 26 января, на уходящий вариант «дельта» приходится 47,9%, на «омикрон» и другие не доминирующие штаммы - 52,1%.

"Выздоровело за сутки 60 507 человек, или на 3,5% больше в сравнении с 4 февраля" - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 12 млн 630 тыс. 47 случаев коронавирусной инфекции, 334 тыс. 753 умерших и 10 млн 509 тыс. 688 выписанных.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в РФ начался 13 января, когда за сутки было выявлено 21 тыс. 155 заболевших, 12 января сообщалось о 17 тыс. 946 заболевших. После, ежедневно число новых случаев за сутки продолжало расти, резкий прирост был зафиксирован 21 января, когда число заболевших увеличилось более чем на 10 тыс. за сутки по сравнению с данными оперштаба, опубликованными 20 января.

Как предупреждали эпидемиологи, ситуация с заболеваемостью развивается динамично и в сторону роста, что связано с распространением штамма «омикрон».

Число умерших от коронавируса за сутки с 16 января остается примерно на одном уровне и до 4 февраля не превышало 700 человек. По сравнению с прошлыми сутками, количество умерших выросло на 32 человека.