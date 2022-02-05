«Северный поток 2» повышает необходимость в диверсификации газовых поставок - вице-канцлер ФРГ

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек считает, что запуск газопровода «Северный поток 2» повысит необходимость в диверсификации газовых поставок.
«Северный поток 2» повышает необходимость диверсифицировать наши газовые поставки. Последние недели конфликт в восточной Украине усилил нашу обеспокоенность тем, что Россия может использовать газовые поставки вопреки интересам Германии», - сказал он в интервью медиагруппе Funke в субботу.
По его словам, вначале газопровод должен быть запущен и пройти весь процесс сертификации, пока этого не произошло.
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