«Северный поток 2» повышает необходимость в диверсификации газовых поставок - вице-канцлер ФРГ

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек считает, что запуск газопровода «Северный поток 2» повысит необходимость в диверсификации газовых поставок.

«Северный поток 2» повышает необходимость диверсифицировать наши газовые поставки. Последние недели конфликт в восточной Украине усилил нашу обеспокоенность тем, что Россия может использовать газовые поставки вопреки интересам Германии», - сказал он в интервью медиагруппе Funke в субботу.

По его словам, вначале газопровод должен быть запущен и пройти весь процесс сертификации, пока этого не произошло.