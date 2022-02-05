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Си Цзиньпин встретился с президентами Сербии, Египта, Казахстана и Туркменистана

Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу провел встречи с президентом Сербии Александром Вучичем, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщают государственные СМИ Китая.

В ходе встречи с Вучичем Си Цзиньпин заявил, что «между двумя странами существует взаимное политическое доверие на высоком уровне, а двусторонние отношения выдержали испытание и стали еще крепче».

На встрече с лидером Египта Си Цзиньпин призвал к укреплению сотрудничества КНР и Египта, обсуждалась борьба с пандемией коронавируса COVID-19. Лидер КНР также заявил о готовности Пекина продолжать оказывать поддержку Египту в сфере вакцин против COVID-19, в том числе, расширять сотрудничество в области совместного производства вакцин, вносить вклад в повышение их доступности для развивающихся стран. Со своей стороны ас-Сиси заявил, что «китайско-египетские отношения имеют долгую историю, это прочные отношения». Также он заявил о готовности Египта продолжать активное участие в инициативе «Один пояс, один путь».

В ходе встречи с Токаевым Си Цзиньпин указал на важность двусторонних отношений Китая и Казахстана для мира и стабильности в регионе. «Независимый, безопасный, стабильный и процветающий Казахстан отвечает общим интересам народов Китая и Казахстана», - приводят СМИ слова Си Цзиньпина.

Он отметил, что «Китай готов углублять сотрудничество в области безопасности с Казахстаном, защищать безопасность и стабильность двух стран и региона, а также способствовать построению более тесного сообщества в рамках ШОС». Со своей стороны Токаев заверил лидера КНР в том, что «Казахстан всегда будет поддерживать Китай в вопросах, затрагивающих интересы его народа» и выразил надежду на скорый визит Си Цзиньпина в Казахстан.

На встрече с Бердымухамедовым Си Цзиньпин призвал к углублению «взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям и выстраиванию более содержательных, ярких и динамичных китайско-туркменских отношений».

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Тэги: КНР, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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