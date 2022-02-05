ANAMA привлекла частную компанию к разминированию в Карабахе

Первая азербайджанская частная компания приступила к работам по разминированию в Карабахе, сообщает ANAMA.
«1 февраля 2022 года первая местная компания приступила к операциям по приоритетным направлениям на территории Физулинского и Ходжавендского районов», - говорится в распространенном в субботу сообщении агентства.
«Северный поток 2» повышает необходимость в диверсификации газовых поставок - вице-канцлер ФРГ
Fitch подтвердило суверенный рейтинг Казахстана на уровне «BBB», прогноз «стабильный»
Fitch понизило прогноз рейтинга «B» Украины до «стабильного»
Шансы «дельты» снова стать доминирующим штаммом COVID-19 невелики - эксперт Роспотребнадзора
Риск госпитализации после заражения «омикроном» на 75% ниже, чем при других штаммах COVID-19 - исследование
Норвежская лыжница стала обладательницей первого «золота» ОИ-2022
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
В России с 6 февраля отменяется карантин для контактировавших с больными коронавирусом
Грузовик насмерть сбил сотрудницу таможни на белорусско-польской границе
В России не понадобится контрольный тест на COVID-19 при выписке граждан, находящихся на лечении дольше 7 дней
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
ВТБ (Азербайджан) расширяет линейку вкладов
В Бакинской высшей школе нефти прошли тренинги по возобновляемым источникам энергии
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров