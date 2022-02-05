ANAMA привлекла частную компанию к разминированию в Карабахе

Первая азербайджанская частная компания приступила к работам по разминированию в Карабахе, сообщает ANAMA. «1 февраля 2022 года первая местная компания приступила к операциям по приоритетным направлениям на территории Физулинского и Ходжавендского районов», - говорится в распространенном в субботу сообщении агентства.

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