Дополнительные войска США начали прибывать в Польшу - СМИ

Первый самолет с американскими военнослужащими, которых по плану США дополнительно размещают в Польше, прибыл в субботу, сообщает «Польское радио».
Первый самолет с американскими солдатами приземлился в субботу утром в аэропорту Жешув-Ясенка на юго-востоке Польши. Изначально планировалось, что и второй самолет прибудет в субботу около 14:00 по местному времени, однако позднее американская сторона приняла решение о переносе рейса на воскресенье. О причинах переноса она не сообщила.
Пентагон на этой неделе сообщил, что президент США Джо Байден официально одобрил развертывание 3 тыс. военнослужащих США в Польше, Германии и Румынии в рамках усилий по поддержке стран НАТО в Восточной Европе.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби уточнил, что около 2 тыс. военных будут переброшены из Соединенных Штатов в Польшу и Германию. Кроме того, около 1 тыс. из базирующихся в Германии военных будут переведены в Румынию. Кирби сказал, что ротация будет осуществлена в ближайшие дни, но на непостоянной основе.
Он подчеркнул, что перебрасываемые силы не предназначены для ведения боевых действий на Украине.
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