Ректор дагестанского вуза задержан по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге

Следственное управление СКР по Дагестану предъявило ректору Дагестанского государственного технического университета обвинение в мошенничестве и служебном подлоге, сообщается на сайте ведомства в субботу.
«По версии следствия, в 2015-2018 годы обвиняемый в составе организованной преступной группы, в которую входили должностные лица вуза, перечисляли денежные средства со стипендиального счета университета на расчетные счета доверенных лиц и в последующем их обналичивали», - говорится в сообщении.
Кроме этого, они подделывали подписи в платежных ведомостях о получении заработной платы и премий сотрудниками университета и получали с лицевого счета наличные денежные средства без их оприходования в кассу учебного заведения.
«В результате преступных действий участники организованной группы похитили денежные средства, выделенные вузу из федерального бюджета, на общую сумму более 90 млн рублей», - отмечается в пресс-релизе.
В настоящее время ректор вуза задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. «По месту жительства, регистрации и в служебном кабинете обвиняемого проведены обыски», - говорится в сообщении.
Дело расследуется по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
Принимаются меры по установлению других соучастников преступления.
В сообщении следственного управления не называется имя и фамилия обвиняемого. Согласно информации, размещенной на сайте вуза, Дагестанский государственный технический университет возглавляет Нурмагомед Суракатов.
Ранее уголовные дела в отношении двух бывших ведущих бухгалтеров Дагестанского государственного технического университета, обвиняемых в тех же преступлениях, были направлены в суд.
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