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СНГ 05.02.2022 15:45

Постпред РФ видит в решении США восстановить «ядерные» исключения сигнал о вхождении переговоров по СВПД в завершающую стадию

Решение США о восстановлении исключений из режима антииранских санкций ускорит восстановление СВПД и возвращение Ирана и Соединенных Штатов к исполнению «ядерной сделки», считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Решение США восстановить «ядерные» исключения - шаг в правильном направлении. Оно поможет ускорить восстановление СВПД и возврат США и Ирана к исполнению сделки 2015 года. Оно также может служить индикатором того, что переговоры в Вене вошли в завершающую стадию», - написал Ульянов в «Твиттере» в субботу.

Как сообщали СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен накануне подписал восстановление действия исключений из санкционного режима, которые позволят Тегерану привлекать иностранных партнеров к работам над мирными ядерными исследованиями.

В Вашингтоне заявляют, что это имеет решающее значение для того, чтобы побудить Иран согласиться на возвращение к выполнению положений СВПД. Переговоры по этому вопросу продолжаются в Вене.

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Тэги: РОССИЯ, США, ИРАН, ПОСТПРЕД


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