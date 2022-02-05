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Дэвид Линч снимется в новом фильме Стивена Спилберга

Режиссер Дэвид Линч сыграет в новом фильме Стивена Спилберга «Фабельманы», сообщает Variety.

О том, какую роль исполнит Линч, пока не сообщается. Режиссеры впервые будут сотрудничать в работе над фильмом.

Сюжет «Фабельманов» также пока не раскрывается, однако известно, что в фильме появятся Мишель Уильямс, Пол Дано и Джадд Херш. Премьера фильма запланирована на 23 ноября - это канун Дня благодарения.

Линч известен, в частности, по фильмам «Человек-слон», «Шоссе в никуда», «Малхолланд Драйв», а также по сериалу «Твин Пикс». Он также появлялся в кадре. В частности, в «Твин Пиксе» сыграл роль Гордона Коула - начальника агента ФБР Дейла Купера, а в фильме Джона Кэрролла Линча «Счастливчик» он появился в роли Говарда - владельца пропавшей черепахи по имени Президент Рузвельт.

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Тэги: МИР, КИНО, СПИЛБЕРГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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