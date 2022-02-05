Западный военный округ РФ сообщил о завершении учений сил ПВО и авиации под Воронежем

Подразделения войсковой противовоздушной обороны (ПВО) и экипажи бомбардировщиков Су-34 завершили учения в Воронежской области, сообщил Западный военный округ (ЗВО) РФ в субботу.

«Цель учения достигнута. Противовоздушная оборона в зоне ответственности ЗВО надёжно защищает западные рубежи России», - сказал командующий войсками ЗВО Александр Журавлев, которого цитирует окружная пресс-служба.

По данным ЗВО, в учениях задействовали зенитные ракетные подразделения, которые совершили марши и развернули пункты управления для отражения налета авиации условного противника. В маневрах участвовали бомбардировщики Су-34.

«Всего в учении было задействовано более 40 единиц вооружения, военной, специальной и авиационной техники ЗВО», - сообщил округ.