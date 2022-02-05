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СНГ 05.02.2022 16:15

Западный военный округ РФ сообщил о завершении учений сил ПВО и авиации под Воронежем

Подразделения войсковой противовоздушной обороны (ПВО) и экипажи бомбардировщиков Су-34 завершили учения в Воронежской области, сообщил Западный военный округ (ЗВО) РФ в субботу.

«Цель учения достигнута. Противовоздушная оборона в зоне ответственности ЗВО надёжно защищает западные рубежи России», - сказал командующий войсками ЗВО Александр Журавлев, которого цитирует окружная пресс-служба.

По данным ЗВО, в учениях задействовали зенитные ракетные подразделения, которые совершили марши и развернули пункты управления для отражения налета авиации условного противника. В маневрах участвовали бомбардировщики Су-34.

«Всего в учении было задействовано более 40 единиц вооружения, военной, специальной и авиационной техники ЗВО», - сообщил округ.

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Тэги: РОССИЯ, АРМИЯ, ЗАПАД, УЧЕНИЯ


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