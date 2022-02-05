Власти Беларуси на три месяца ввели лицензирование вывоза лука, капусты и яблок

Лицензирование вывоза лука, капусты и яблок введено с 5 февраля в Беларуси для защиты внутреннего рынка, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.

«Мы берем под контроль вывоз продукции растениеводства белорусского происхождения. Почему необходима такая мера? Дело в том, что в странах-соседях очень сильно растут цены на плодоовощную продукцию, в частности, на капусту, яблоки и лук. Основная задача - защитить внутренний рынок от их бесконтрольного вывоза. Для этого мы вводим лицензирование экспортных поставок на эти виды товаров», - заявил Богданов, согласно сообщению агентства БелТА.

Он уточнил, что в случае возникновению излишков этой продукции возможность ее вывоза за рубеж будет рассматриваться в индивидуальном порядке, а субъекты хозяйствования смогут получить разовые лицензии для вывоза.

Согласно постановлению совета министров Беларуси, вывоз этих товаров вне зависимости от страны происхождения осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по согласованию с облисполкомами (Минским горисполкомом).

Богданов сообщил, что постановление будет действовать три месяца, его действие может быть продлено до полугода.

«Пока в него включены три позиции - лук, белокочанная капуста и яблоки. Но мы также будем ежедневно мониторить ситуацию с другими продуктами питания, в частности, картофелем, морковью и свеклой. Если будет необходимость, будем вносить изменения и дополнения в постановление», - заявил Богданов.

Действие постановления не распространяется на товары, вывозимые в государства ЕАЭС, а также в страны вне ЕАЭС для оказания международной гуманитарной помощи.