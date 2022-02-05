Эрдоган заразился «омикроном»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что заразился штаммом коронавируса COVID-19 «омикрон», передают турецкие СМИ.

По данным «Анадолу», он заявил, что вместе с супругой сдал тест на COVID-19 после появления легких симптомов болезни, и тест показал положительный результат.

Он отметил, что болезнь протекает в легкой форме, и он продолжит работать удаленно.