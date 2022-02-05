Лукашенко не исключил своего пожизненного президентства в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности постоянно оставаться в роли главы государства, если в стране не будет спокойно.

«Если будет тяжелая обстановка вокруг Беларуси, как война, и еще важнее - внутри нас будут, как в 2020 году, рвать - (Лукашенко) всегда будет (президентом - ИФ)», - заявил Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву, отвечая на вопрос, сколько лет он будет руководить Беларусью.

Фрагменты интервью опубликованы в субботу на YouTube-канале Соловьев Live.

«Но если все будет спокойно, как вы говорите «кто, кто», вот он, кто появится - мы определимся», - добавил Лукашенко, рассуждая на тему возможного преемника.

«Поверьте, я президент не потому, что я очень хочу быть президентом. Не дай бог тебе попасть в эту ситуацию, когда ты зависишь от многих обстоятельств», - отметил Лукашенко.

В пример долговременного правления он привел Леонида Брежнева, который оставался на посту генерального секретаря ЦК КПСС до конца жизни. По мнению Лукашенко, Брежнев был зависим не только от обстоятельств, но и от тех людей, которые его окружали и поддерживали. «Ты просто повязан всем тем, своей страной, которую ты создавал своими руками», - заявил Лукашенко.