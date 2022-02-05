Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9494 RUR   0.0223 GBR   2.3128 TRY   0.1253

Цена на нефть

03.02 $/bbl +/- WTI 90.27 +2.01 Brent 91.11 +1.64

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 05.02.2022 16:45

Лукашенко не исключил своего пожизненного президентства в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности постоянно оставаться в роли главы государства, если в стране не будет спокойно.

«Если будет тяжелая обстановка вокруг Беларуси, как война, и еще важнее - внутри нас будут, как в 2020 году, рвать - (Лукашенко) всегда будет (президентом - ИФ)», - заявил Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву, отвечая на вопрос, сколько лет он будет руководить Беларусью.

Фрагменты интервью опубликованы в субботу на YouTube-канале Соловьев Live.

«Но если все будет спокойно, как вы говорите «кто, кто», вот он, кто появится - мы определимся», - добавил Лукашенко, рассуждая на тему возможного преемника.

«Поверьте, я президент не потому, что я очень хочу быть президентом. Не дай бог тебе попасть в эту ситуацию, когда ты зависишь от многих обстоятельств», - отметил Лукашенко.

В пример долговременного правления он привел Леонида Брежнева, который оставался на посту генерального секретаря ЦК КПСС до конца жизни. По мнению Лукашенко, Брежнев был зависим не только от обстоятельств, но и от тех людей, которые его окружали и поддерживали. «Ты просто повязан всем тем, своей страной, которую ты создавал своими руками», - заявил Лукашенко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕЛАРУСЬ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЛАСТЬ


Похожие новости


Лукашенко: мы с Путиным разработали операцию в Казахстане в течение часа Референдум по новой Конституции Беларуси планируется провести в феврале Президент Азербайджана принял главу Минобороны Беларуси Отношениям между Азербайджаном и Беларусью не может помешать ни одна пандемия – Лукашенко Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан Алиев в разговоре с Лукашенко заявил о необходимости положить конец оккупации Арменией территорий Азербайджана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]